Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и присвоении денег в отношении директора средней школы одного из сел Петровского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ноябре 2017 года она издала приказ о принятии своего сына на работу на 0,5 ставки рабочим для ремонта и обслуживания здания. С 26 ноября 2018 года молодой человек перестал выходить на работу, но его не увольняли до 31 марта.

Директор передавала табели учета рабочего времени и приказы о поощрении работников в бухгалтерию. На их основании была необoснованно начислена и выплачена зарплата — 22,743 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой района.

Обстоятельства устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.

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