Из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса семья из Заводского района, состоящая из бабушки, мамы и маленьких детей, оказалась в трудной жизненной ситуации.

Они обратились на «горячую линию» волонтёрского центра «Единой России». Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская привезла продуктовый набор и, увидев, что вместе с бабушкой на самоизоляции находятся два малолетних ребёнка, приняла решение вернуться в семью с наборами для детского творчества.

Совместно с фондом «Столица Милосердия» Юлия Литневская привезла семье разнообразные наборы для творчества и игрушки, благодаря которым во время самоизоляции детям будет, чем заняться на досуге.

Напомним, в Саратове в ежедневном режиме волонтёры, депутаты и общественники помогают людям, обратившимся за помощью на горячую линию партии «Единая Россия». Любой нуждающийся в поддержке может позвонить по телефонам региональной «горячей линии»: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07 и получить необходимую помощь – как консультационную, так и по доставке продуктов. Волонтёры доставляют продукты тем категориям граждан, кто в этом действительно нуждается и не может самостоятельно их приобрести.