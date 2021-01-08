По инициативе секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Николая Панкова парламентарий Саратовской областной думы Андрей Воробьев передал в региональное отделение партии перчатки, маски, дизсредства, топливные карты и 50 SIM-карт.

Все это будет использоваться в рамках совместной акции «Единой России» и движения «Волонтеры Победы». Как стало известно, ветеранам Великой Отечественной войны будут вручать мобильные телефоны с безлимитной связью и другими способами помогать им.

— Считаю, что подобные акции — очень важны. Мы должны помнить подвиг ветеранов, нашу историю, чтобы строить будущее, — прокомментировал Воробьев.