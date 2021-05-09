Накануне Дня Победы в микрорайоне Улеши прошел субботник. Вместе с местными жителями и общественниками территорию на аллее около памятника Защитникам саратовского неба очищал депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— Ранее увидел в соцсетях просьбу заводчан привести в порядок памятник и откликнулся на нее. Это наша история и гордость. Нельзя, чтобы мемориал находился в неприглядном виде, — прокомментировал парламентарий.

Также во время субботника к народному избраннику обратилась местная жительница. Она рассказала, что спортплощадка у лицея № 53 в ненормативном состоянии и неудобна для занимающихся.

— Принял наказ, летом заменим спортивные тренажёры на современные, а также сделаем безопасное прорезиненное покрытие, — пообещал Воробьев.