Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил детский сад №3 «Зернышко» в Энгельсе. Ранее парламентарий выделил средства на ремонт здания.

По словам заведующей учреждения Веры Ступаченко, основное здание детского сада было построено в 1989 году. Заведующая добавила, что в 2014 году возвели новый блок, в котором сейчас занимаются 60 воспитанников.

— Там протекала крыша, ее нужно было отремонтировать. Мы провели ремонтные работы для сохранения жизни и здоровья наших воспитанников и сотрудников. Мы будем делать другие восстановительные работы согласно сметам. Комитет по образованию в курсе. Хотелось бы еще отмостку сделать, это уже запланировано, — сказала Ступаченко.