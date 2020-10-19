На прошлой неделе в Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Депутаты рассматривали заявления застройщиков, которые планируют возвести жилые дома, высота которых превышает 10 этажей. Напомним, согласно областному закону региональные парламентарии наделены правом разрешить или запретить такое строительство.

Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что во главе угла должны стоять интересы жителей.

— Долгое время вопросу застройки территорий не уделялось должного внимания. Это привело к появлению целых микрорайонов, в которых нет социальной инфраструктуры: больниц, школ, детских садов, отделений полиции и почты. Застройщики, руководствуясь только лишь собственной выгодой, лепили дома, не думая, как в них будут жить люди. В итоги жители Иволгино и микрорайона Звезда были вынуждены возить детей в школы за несколько километров от дома, теряя время в пробках.

Переломить такой подход удалось только после вмешательства Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. При его поддержке были возведены объекты соцсферы, дороги, образовательные и спортивные учреждения, о которых долгое время просили люди.

Чтобы не допускать проблем в будущем, был создан закон, согласно которому проекты застройки могут быть утверждены только в том случае, если застройщик согласится обеспечить будущих новоселов инфраструктурой и юридически это гарантирует. Кроме того, эта норма позволит не допустить возведения «свечек» в историческом центре. В таких высотках может жить много людей. Но куда им ставить машины? Что делать, если близлежащие школы и детские сады уже заполнены? Да и коммунальные сети не рассчитаны на подобную нагрузку.

Считаю, что во всем должен быть баланс. И вместе с ограничениями нужно принимать меры по поддержке добросовестных застройщиков, готовых взять на себя задачу по улучшению жизни людей. Поэтому к этой работе должны подключаться представители власти.

Уверен, что при совместной работе, нацеленной на пользу жителей области, мы сможем добиться лучших результатов, — сказал Воробьев.