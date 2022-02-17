Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле городской Думы Вячеслав Тарасов (партия «Единая Россия») выразил готовность всего депутатского корпуса городской думы работать для решения проблемы благоустройства дворов

«Ремонт дворов – одна из самых волнующих тем для саратовцев. Огромное количество дворовых территорий находится требует благоустройства. Это вопрос комфортной среды, а иногда даже и безопасности передвижения, и один из самых частых запросов жителей к власти. Но найти финансирование этих работ очень непросто: у управляющих организаций средств на это не хватает, а участвовать в дополнительном сборе на это имеют возможность не все жители.

Задачу решить эту очень сложную проблему ставит на федеральном уровне спикер Госдумы Вячеслав Володин. Не сомневаюсь, что при его деятельном участии будет найден механизм системного решения вопроса, как он разработан уже для очень многих острых проблем.

Депутаты городской Думы готовы вместе способствовать решению проблемы ремонта дворов и прилагать все усилия для решения этой проблемы. Депутаты в постоянном режиме общаются со своими избирателями и хорошо знают, каким дворам требуется ремонт. Вместе с жителями сформируем перечень таких адресов, определим какие работы необходимо провести в каждом из них, а когда работы начнутся – вместе будем контролировать их качество», — подчеркнул Тарасов.

Напомним, в Саратове в этом году по инициативе Вячеслава Володина стартует новая программа по ремонту дворовых территорий.