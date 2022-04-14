Совместно с центром гуманитарной помощи «Милосердие» депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская оказала помощь многодетным мамам.

Гуманитарный центр «Милосердие» Покровской епархии уже более четырех лет помогает беременным женщинам и мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За это время многие семьи смогли получить как материальную поддержку, так и помощь специалистов: врачей, психологов и юристов. Для детей всех возрастов проводятся развивающие занятия.

— Первой, кого посетили Юлия Литневская и сотрудницы центра, стала Нина Ишкова, одна воспитывающая четырех детей. Неожиданной новостью для нее оказалась беременность двойней, когда в семье уже было двое детей. Сотрудники медицинского учреждения, узнав о её сомнениях в сохранении беременности, посоветовали ей обратиться в центр «Милосердие». И к счастью, после обращения она укрепилась в желании сохранить малышей и уже второй год, они дарят счастье многодетной матери. Муж её решение не поддержал и обязанности главы семейства легли на хрупкие плечи Нины, — рассказывает Елена Гранкина, руководитель епархиального центра «Милосердие»» (АНО «Под Покровом»).

Другая сотрудница центра — Анна потеряла сына и мужа, оставшись с тремя детьми, один из которых — инвалид. Но пришла в центр и обрела силы продолжать свою жизнь, духовно расти и помогать женщинам, приходящим со своей болью, не терять надежду:

— Кажется тяжелым находить силы, чтобы помочь каждому, но их даёт Бог. У чистых душ тепла хватает на всех! — теперь уверена женщина.

Всего в рамках пасхальной акции «Подари частицу тепла!» Юлия Литневская и сотрудницы центра посетили с подарками пять многодетных мам-одиночек.

— Юлия Михайловна невероятно открытый и душевный человек, и, главное очень сильный мотиватор. Проблем у каждой из наших подопечных немало: неразрешенные жилищные вопросы, конфликтные ситуации с нежелающими помогать мужьями, проблемы с трудоустройством. Юлия Михайловна каждую внимательно выслушала, и так по-матерински, с присущей ей теплотой объяснила, как действовать в той или иной ситуации. Для дальнейшего общения в разрешении особо проблемных вопросов депутат оставила нашим подопечным свои контакты, — поделилась в пабликах Покровской епархии руководитель центра Елена Гранкина.

Депутат с радостью провела время с детьми, совместно с фондом «Столица милосердия» порадовала подопечных центра подарками.