Депутат заксобрания Саратовской области Юлия Литневская выступила перед переработчиками сельхозпродукции с предложением по удешевлению тары для продуктов.

Как полагает Литневская, отказ от некоторых видов упаковки поможет снизить стоимость подорожавших в последнее время товаров народного потребления.

В последнее время поднялись в особенности цены на краски для упаковки и на саму тару для продуктов питания. Между тем, как стоимость упаковки порой составляет 30% от конечной цены товара на прилавке.

Литневская вспомнила советское время, когда население ходило за молоком с бидонами, а пакеты стирали и использовали несколько раз.

Депутат предложила посмотреть на вопрос тары не только с точки зрения экономии, но и экологии. Не секрет, что пластик плохо разлагается и засоряет планету.