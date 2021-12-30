Финальная игра Зимнего Кубка КВН в Марксе состоялась.

Уже по сложившейся традиции руководитель клиники Педиатрии Доктора Трухманова депутат Юлия Трухманова стала спонсором игр КВН и членом жюри.

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Веселые и находчивые состязались 24 декабря, в Центральном доме культуры. Встречались четыре команды — «Золотые дети» (из школы № 6), «Созвездие Феникса» ( Лицей), «МПК» (Марксовский политехнический колледж), «Лига наций» Марксовский сельскохозяйственный техникум).

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Членами жюри выступили депутат районного собрания Владимир Анатольевич Есин (председатель), заместитель главы администрации по соцсфере Виталий Емельянов, директор ООО «БАТ – ЛТД» Игорь Байбиков, депутат Горсовета Маркса Юлия Трухманова.

Команда «Созвездие Феникса» Лицея Маркса одержала победу.

Второе место завоевала команда «МПК», третье место у «Лиги наций».

На четвёртом — «Золотые дети».

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Победители получили Кубок, лучшие игроки — денежные сертификаты и сладкие призы, предоставленные сетью клиник Доктора Трухманова и лично её руководителем Юлией Трухмановой.