Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев считает, что представители фракции КПРФ в региональном парламенте, получающие зарплату из бюджета, не могут нарушать закон и выходить на несанкционированные митинги, подрывая устои государственного строя РФ. Так он прокомментировал факт участия коммунистов Николая Бондаренко и Александра Анидалова в несанкционированном митинге сторонников Навального в центре Саратова. Напомним, оппозиционеры вышли на незаконную акцию 31 января.

— Некоторые наши коллеги из КПРФ позволяют себе открыто нарушать закон и игнорировать требования к участникам массовых мероприятий. В СМИ были опубликованы кадры, на которых депутаты Саратовской областной думы Бондаренко и Анидалов участвуют в несанкционированном митинге. Они, будучи людьми публичными, должны быть примером того, как следует исполнять законы Российской Федерации. А вместо этого они открыто ими пренебрегают. Как и те, кто с флагами КПРФ участвовал в несанкционированном шествии в центре города.

При этом, напомню, депутаты-коммунисты, работая в Саратовской областной Думе на постоянной основе, получают внушительную зарплату из бюджета. Насколько справедлив такой подход, когда государство платит тем, кто нарушает его законы? Полагаю, пришло время поднять этот вопрос, и поддерживаю предложение исполняющего обязанности руководителя фракции «Единой России» в областной думе Алексея Антонова рассмотреть его на мандатной комиссии, – сказал Воробьев.