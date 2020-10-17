Депутат городской думы Саратова Александр Ванцов госпитализирован после избиения в Заводском районе. Об этом он сам по телефону рассказал корреспонденту информационного портала «Новости Саратова».

По словам Александра Ванцова, 7 октября он возвращался на велосипеде к себе домой после приема граждан и опроса жителей УК «Красная», которую связывают с депутатом областной думы от партии КПРФ Николаем Бондаренко.

— Я ехал домой на велосипеде. На Ново-Астраханском шоссе, в районе Фруктового проезда, я, соблюдая правила дорожного движения, показал рукой, что намерен повернуть, дождался пока проедут все машины и начал маневр. В этот момент меня обогнал Volkswagen, водитель которого повел себя очень агрессивно. Обматерил меня, подрезал, вышел из машины и начал бить, — рассказывает депутат.

Как рассказывает Ванцов, после первого удара, он попятился назад. Нападавший поинтересовался, понятно ли депутату за что он «наказали».

— Я ответил «Да, понятно». После чего мужчина сел в машину и уехал, — говорит Ванцов.

Когда Александр Ванцов пришел домой, его жена вызвала полицию. Место происшествия было осмотрено, у депутата взяли заявление.

— Номер я не полностью запомнил, первую букву не помню. Остальные буквы и цифры- 010 КХ 64, я полиции сказал, — рассказывает депутат.

На следующий день после инцидента Александр Ванцов плохо себя почувствовал, у него поднялось давление. 9 октября его, как военного пенсионера, госпитализировали в военный госпиталь на 6-й Дачной.

— Обычно я хожу с травматическим пистолетом, но в этот день я не был вооружен. Да, даже, если бы и был, я бы не успел воспользоваться оружием, — говорит депутат.

Нападение на себя он расценивается как обычный бытовой конфликт.

— Я думаю, что моя работа с жителями УК «Красная» в этот день и нападение – совпадение. Но, когда я выйду из больницы, я на всякий случай попрошу полицию проверить взаимосвязь, — заключает Александр Ванцов.