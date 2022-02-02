Саратовского депутата от КПРФ Николая Бондаренко могут лишить мандата за получение дохода через YouTube. Об этом сообщает телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

Этот вопрос саратовская облдума рассмотрит до конца февраля. Напомним, в законе о статусе депутата сказано, что «депутат не имеет права использовать свою должность для получения дохода за творческую деятельность, если она осуществляется с использованием статуса депутата». Канал Бондаренко называется «Дневник депутата».

-Запрет на использование статуса депутат появился в саратовском законодательстве еще летом 2020 года. Бондаренко об этом прекрасно знал и уже тогда заявлял, что эти поправки направлены против него лично. Однако за прошедшие полтора года коммунист даже не удосужился переименовать канал, не говоря уже о том, чтобы отключить монетизацию своего Ютуб-канала, что настройки сервиса вполне позволяют. Напротив, коммунист монетизирует его по полной. Российские контентмейкеры получают от Ютуба в среднем по 1 доллару за 1000 просмотров одного рекламного сообщения, а их в одном ролике может быть несколько,-пишут на канале.

На заседании мандатной комиссии изучат одобренный ранее проект постановления, согласно которому коммунист признается нарушителем закона о статусе депутата, а также заслушает депутата. После этого будет принято решение о судьбе его мандата.