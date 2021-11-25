Депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

Напомним, его поймали с тушей разделанного лося в машине в Лысогорском районе Саратовской области. Народный избранник отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь.

Возбуждено соответствующее уголовное дело и еще одно — об административной ответственности. А также за отказ от освидетельствование — с этим согласились 343 из присутствующих, 341 — с предложением прокурора о привлечении народного избранника к уголовной ответственности. За это выступил 341 человек, против 55.