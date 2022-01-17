В Саратовской областной думе планируют сократить время выступления депутатов. Об этом на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению заявил первый заместитель председателя облдумы Алексей Антонов.

В итоге некоторые заседаний становятся рекордными по продолжительности — одно из них шло 14 часов.

Предлагается, что на обсуждение повестки дня будет отводиться две минуты, выступления депутатов — минуту, депутатов от фракций до трех минут.

Коммунисты выступили против, а окончательное решение примут на следующем комитете.