Депутатов будут штрафовать за шум на заседаниях

Депутатов начнут штрафовать за шум на заседаниях. Об этом сказали сегодня, 14 октября, на заседании рабочей группы комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

И инициативной выступил депутат Единой России Алексей Антонов. Согласно законопроекту, депутатов будут штрафовать за выкрики, хлопки и выступления без разрешения председательствующего.

Кроме того, в зал заседания запрещается проносить мегафоны и другие средства звукоусиления. За нарушение запрета подразумевается штраф от трех до 10 тысяч рублей. Заносить в зал плакаты теперь также запрещено.