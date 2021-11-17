Сегодня, 17 ноября, состоялось заседание комитета по социальной политике в парламенте.

На нем депутатов Саратовской областной думы поразила зарплата в 12 тысяч рублей, которую получают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Обсуждался законопроект о введении 11 дополнительных штатных единиц в комиссии, кроме уже существующих 87.

-12 тысяч рублей – это зарплата, которую получают специалисты. За такие деньги они трудиться не будут, — заявил депутат Александр Нараевский.

Депутат Николай Бондаренко высказал мнение, что комиссия по делам несовершеннолетних сейчас является скорее «дубинкой» для тех, кто ходит на митинги.