Следователи предъявили обвинение водителю Infiniti QХ 80 за смертельное ДТП. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, днем 10 августа на перекрестке улиц Кирова и Советской шофер сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мужчина скрылся с места происшествия, потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась в тот же день.
Сначала установить личность злоумышленника не получалось. После опроса десятков свидетелей и поэтапного восстановления картины происшествия ситуация прояснилась.
62-летнему местному жителю предъявлено обвинение.
Доказательства закрепляются, расследование продолжается.
Как сообщает информированный источник “Новостей Саратова”, речь идет о депутате Арутюне Акопяне.