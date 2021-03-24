Следователи предъявили обвинение водителю Infiniti​ QХ 80 за смертельное ДТП. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 10 августа на перекрестке улиц Кирова и Советской шофер сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина скрылся с места происшествия, потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась в тот же день.

Сначала установить личность злоумышленника не получалось. После опроса десятков свидетелей и поэтапного восстановления картины происшествия ситуация прояснилась.

62-летнему местному жителю предъявлено обвинение.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.

Как сообщает информированный источник “Новостей Саратова”, речь идет о депутате Арутюне Акопяне.