Сегодня, 29 октября, в Лысогорском районе сотрудники правоохранительных органов и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили машину, в которой были обнаружены части туши лося. По данному факту ведется проверка.

Напомним, выяснилось, что машиной управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Водитель сообщил, что тушу убитого лося они со своим товарищем нашли у дороги, после чего решили разделать ее и забрать часть мяса себе. Сообщается, что ущерб за незаконную добычу лося составит до 400 тысяч рублей.

В автомобиле вместе с политиком находился находился безработный Александр Гношев. Остановленный автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

Также Рашкину может грозить наказание за вождение в нетрезвом виде, так как он отказался проходить медицинское освидетельствование.

—Уголовное дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения туши лося, топора и двух ножей в машине, — сообщили позднее в ГУ МВД.

Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал инцидент с депутатом ГД от КПРФ Валерием Рашкиным, сказав, что тот должен сложить полномочия депутата.

На депутата возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Начальник ОИ и ОС ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова уточнила, что он подозревается по статье «Незаконная охота», которая предусматривает штраф в полмиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. В настоящее время сотрудники полиции ведут проверку на возможную причастность к незаконной добыче животного.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области подтвердили факт незаконной добычи лося. Валерий Рашкин не смог предоставить разрешение на охоту.

В комитете отметили, что на территории Саратовской области регулярно выявляются факты браконьерства.