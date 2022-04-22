Сегодня, 22 апреля, в Саратовскую область на суд приехал Валерий Рашкин.

Депутат рассказал, что продал все ружья и не собирается больше заниматься охотой. Об этом он сообщил журналистам «РИА Новости» перед оглашением приговора по делу о незаконной охоте в Лысогорском районе.

— Пережить такой стресс, понятно, что за эти полгода я передумал многое. Я понял, что вид моей деятельности, который связан с охотой, надо завершать. Я больше никогда охотиться не буду, — поделился Рашкин.

Напомним, ранее прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условного срока, однако суд назначил ему условный срок в 3 года.