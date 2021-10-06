Это значительно облегчит транспортировку больных по отделениям.

В Саратовской области предложено рассмотреть возможность создания региональной программы по установке в больницах лифтового оборудования. С такой инициативой вышли депутаты фракции «Единая Россия» в ходе рабочей комиссии по обсуждению проекта бюджета области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как отметил депутат Евгений Ковалев, это позволит значительно облегчить транспортировку больных по отделениям.

— Большой поток пациентов в связи с новой волной пандемии коронавирусной инфекции ставит врачей и медицинский персонал в сложные условия. Порой необходимо перевести лежачего пациента с одного отделения в другое, расположенное на другом этаже. Лестничные пролёты для этого совершенно не предназначены. Как региональный координатор проекта «Единая страна – Доступная среда» партии «Единая Россия» отмечу, что сложности при попадании в больницу возникают и у людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в настоящий момент большое количество лифтов требуют ремонта, либо замены. Благодаря поддержке Вячеслава Володина многое уже сделано, но, как говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Николай Панков: не нужно останавливаться, необходимо создавать свои программы, – подчеркнул Ковалев.

Парламентарий добавил, что для подготовки региональной программы необходимо провести мониторинг учреждений здравоохранения области и выяснить, в каких больницах необходимо заменить существующее оборудование, а где, если это технически возможно, разработать проект и получить техническое заключение на установку лифта. Средства на реализацию программы планируется изыскать в региональном бюджете.

Также во время заседания рабочей комиссии депутаты положительно оценили реализацию действовавшей в этом году региональной программы по замене пищеблоков в учреждениях образования. Напомним, эту инициативу предложили в рамках работы над бюджетом 2021 года депутаты фракции «Единая Россия». По мнению парламентариев, она может быть продолжена и в следующем году. Ещё одним вопросом, которому парламентарии намерены уделить большое внимание во время работы на согласительной комиссии, является ремонт ФАПов в районах области.

— Первичная медицинская помощь должна быть качественной, при этом необходимо поддерживать в надлежащем состоянии здания ФАПов», – отметила зампред облдумы Ольга Болякина. Данный вопрос депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе будут держать на особом контроле.