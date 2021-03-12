С соответствующим поручением к депутатам облдумы обратился секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков.

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев анонсировал создание внутри фракции «Единой России» регионального парламента рабочей группы, которая детально изучит ситуацию по сбору налогов с торговых центров в Саратове и крупных городах области. На ней планируется проработать вопросы о наполняемости доходной части бюджетов, а также о кадастровой оценке помещений ТЦ и земли под ними. С соответствующим поручением к депутатам областной думы ранее обратился секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков.

— Много вопросов сегодня вызывает собираемость налогов с торговых центров. Причина в том, что отдельные предприниматели отчисляют заниженный налог, не по своему виду деятельности. И эта проблема копилась долгое время.

Отмечу, что кадастровая оценка земли и помещений торговых центров проводилась два-три года назад. До 70 процентов отчетов на протяжении полутора лет принималось отдельной комиссией, которая могла оспорить данную оценку, выдавая порой неверные данные, из-за чего бюджеты теряют колоссальные суммы. В настоящее время данная комиссия ликвидирована. Новым контролирующим органом может стать комиссия, созданная на базе налоговой службы.

По поручению секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Николая Панкова на площадке фракции «ЕР» в региональном парламенте будет создана рабочая группа, которой предстоит разобраться в данном вопросе.

Необходимо, чтобы те владельцы торговых центров, кто сегодня скрывает свои доходы, вышли из тени и работали в открытую.

Реальная форма оплаты налогов с площадей ТЦ позволит больше внимания уделять развитию города и области. Наполняемость доходной части бюджетов будет играть на пользу наших граждан, позволит, в том числе, увеличивать заработную плату бюджетников, решать вопросы по благоустройству, строительству новых объектов социальной сферы, – сказал Воробьев.