Усилить ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел и увеличить компенсации за необоснованное уголовное преследование предлагают депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Поправки в Уголовный и Гражданский кодексы справедливороссы внесли на рассмотрение госдумы.

Действующим УК предусмотрена ответственность за фальсификацию доказательств и материалов оперативно-розыскной деятельности – от штрафа до семи лет лишения свободы в случаях, если подтасовываются доказательства по обвинениям в тяжком и особо тяжком преступлении. В «Справедливой России» предложили в таком случае усилить санкции по этой статье вплоть до 12-20 лет лишения свободы.

Также справедливороссы считают, что необходимо повысить ответственность и за фальсификации по гражданским и административным делам. Сейчас, например, нижний порог наказания за такое преступление – штраф в 100 тысяч рублей, его предлагается поднять до 300 тысяч рублей.

Кроме того «Справедливая Россия» предлагает более четкие правила определения размера денежных компенсаций гражданам за их необоснованное и незаконное привлечение к уголовной ответственности. Если свобода человека не была ограничена, то ему должна выплачиваться минимум тысяча рублей за каждый день уголовного преследования. В случае ограничений свободы — подписка о невыезде, домашний арест, компенсация должна быть не меньше пять тысяч рублей за день. При заключении под стражу за каждый день необоснованного лишения свободы должно начисляться минимум 15 тысяч рублей.

Инициативу коллег поддержала Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области, депутат областной думы Зинаида Самсонова.

— Цель данной инициативы, чтобы все, кто причастен к следствию и правосудию, более ответственно подходили к обязанностям, возложенным на них государством и Законом. Ведь от этого зависят судьбы людей, которые могут быть сломаны, в случае непреднамеренных или даже, напротив, злонамеренных ошибок системы. Зачастую мы видим, что уголовные дела либо не доходят до суда, либо на стадии судебного разбирательства прекращаются. При этом все это длится достаточно долгое время, а невиновный человек может оказаться в изоляции, местах лишения свободы, теряет доброе имя и репутацию, карьеру и бизнес, лишается собственности. Ответственные лица, перед тем как возбуждать уголовные дела, должны очень серьезное внимание обращать внимание на их судебную перспективу. Тогда правосудие будет построено не с карательным клоном, а на принципах закона, справедливости и презумпции невиновности, — заявила Самсонова.