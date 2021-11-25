Сегодня, 25 ноября, в Госдуме началось обсуждение снятия депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина.

Ему грозит уголовная ответственность за незаконную охоту и убийство лося в Саратовской области 29 октября.

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал об этом инциденте, который произошел под Лысыми горами.

Он отметил, что попытки народного избранника ввести в заблуждение следователей и общественность выглядит нелепо. По его словам, если мужчина взял в руки оружие, он не должен лгать, а «и дальше вести себя как мужчина». Даже без признания депутата в преступлении, эти обстоятельства подкрепляются экспертизами и показаниями свидетелей.

Прокурор отметил, что депутат пытался неуклюже ввести в заблуждение не только следователей, но и широкую общественность.

Прокурор попросил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Валерии Рашкина, проведение обысков в его жилье, на запрет определенных действий, и привлечение к административной ответственности.