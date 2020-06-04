Сегодня, 4 июня, депутаты городской думы Дмитрий Кудинов и Евгений Чернов, узнав об утреннем инциденте в СГЭТ, выехали в Кировское троллейбусное депо. Их заявления рассылает пресс-служба саратовской мэрии.

— Побывал в депо. Отмечу, что предприятие работает в штатном режиме — весь электротранспорт вышел на маршруты, — рассказал Дмитрий Кудинов.

Депутаты пообщались с руководством предприятия, председателем профсоюзной организации, водителями троллейбусов, которые заявляют о создании альтернативного профсоюза. Как стало известно из разговора, во многих вопросах сотрудники СГЭТ получают консультацию из вне, что указывает на то, что рядом заинтересованных лиц ведется работа по подрыву деятельности стратегически важного для города предприятия.

— По возникшей ситуации по поручению главы Саратова Михаила Исаева создана рабочая группа, в которую вошли и депутаты. Мы постараемся как можно быстрее разобраться с данным инцидентом и выяснить первоначальную причину. Сегодняшний разговор с водителями показал, что конкретных фактов, указывающих на резкое ухудшение работы предприятия, нет. Имеются прозаические доводы и домыслы, возможно, кем-то навязанные.

В любом случае, мы детально разберем все выдвигаемые требования в рамках рабочей группы, а компетентные органы дадут в том числе и правовую оценку, — рассказал Дмитрий Кудинов.

Евгений Чернов, подводя итоги поездки в депо, отметил, что визуально никаких признаков забастовки в СГЭТ замечено не было.

— Предприятие работает, как обычно, при нас произошла пересменка водителей. Удалось как раз пообщаться с одними из участников утреннего инцидента, услышать их позицию. Предъявляемые ими требования основаны, на мой взгляд, по принципу «нравится – не нравится». Вероятно, некая заинтересованность кого-то со стороны присутствует, но в этом разберутся надзорные органы.

В ближайшее время соберем за одним столом все заинтересованные стороны процесса и детально обсудим каждый факт, изложенный в их заявлении, — заявил Евгений Чернов.