Депутат Саратовской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов прокомментировал задержание коммуниста Бондаренко

— На протяжении ряда лет Николай Бондаренко систематически и принципиально демонстрирует свое презрение к законам Российской Федерации.

Несмотря на то, что Бондаренко регулярно декламирует, что у него, как у депутата областной думы, есть ряд привилегий, он должен и будет отвечать за совершенные действия. Закон суров, но это — закон.

Участие в несанкционированных мероприятиях, в которые вовлекались несовершеннолетние, не должно остаться безнаказанным ни для кого.

Бондаренко уже не раз игнорировал повестки в полицию, которые ему вручали сотрудники. Теперь блюстители порядка сами пришли к нему.

Не будем забывать и о его друзьях по ресторанам, которых многие СМИ причисляют к криминальному миру. Думаю, что карающий меч Фемиды учтет при вынесении приговора и этот фактор.

Перед законом все равны, — заявил Кудинов.

Депутат гордумы, директор гимназии №89 Татьяна Астахова тоже не видит ничего удивительного в задержании Николая Бондаренко сотрудниками полиции.

— Участие в несанкционированном митинге, привлечение к незаконным действиям других людей, в том числе несовершеннолетних граждан – то, что привело к сегодняшнему задержанию Бондаренко. Возможно, он думал, что это сойдет ему с рук. Но закон для всех един. Не вижу в этой истории ничего удивительного – каждого нарушителя рано или поздно ждет неминуемая расплата за свои действия, – сказала Астахова.