Депутат Саратовской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов прокомментировал задержание коммуниста Бондаренко
— На протяжении ряда лет Николай Бондаренко систематически и принципиально демонстрирует свое презрение к законам Российской Федерации.
Несмотря на то, что Бондаренко регулярно декламирует, что у него, как у депутата областной думы, есть ряд привилегий, он должен и будет отвечать за совершенные действия. Закон суров, но это — закон.
Участие в несанкционированных мероприятиях, в которые вовлекались несовершеннолетние, не должно остаться безнаказанным ни для кого.
Бондаренко уже не раз игнорировал повестки в полицию, которые ему вручали сотрудники. Теперь блюстители порядка сами пришли к нему.
Не будем забывать и о его друзьях по ресторанам, которых многие СМИ причисляют к криминальному миру. Думаю, что карающий меч Фемиды учтет при вынесении приговора и этот фактор.
Перед законом все равны, — заявил Кудинов.
Депутат гордумы, директор гимназии №89 Татьяна Астахова тоже не видит ничего удивительного в задержании Николая Бондаренко сотрудниками полиции.
— Участие в несанкционированном митинге, привлечение к незаконным действиям других людей, в том числе несовершеннолетних граждан – то, что привело к сегодняшнему задержанию Бондаренко. Возможно, он думал, что это сойдет ему с рук. Но закон для всех един. Не вижу в этой истории ничего удивительного – каждого нарушителя рано или поздно ждет неминуемая расплата за свои действия, – сказала Астахова.
Кто слейдущий.
Ты)
Закон один для всех кроме едра и власть имущих,так же кним относятся новориши которых вобще нельзя задерживать.
Мера устрашения. Типа если депутату с рук не сходит, то вам, холопам, тем более. Язык в одно место и сидеть ровно. А сами такие кристальные )))
Занятно: в пятницу некто Б. заявляет, что собирается баллотироваться в ГосДуму от области и готов к конкуренции с ЕдРо’м, а в понедельник он уже задержан. Либо очередное совпадение, либо к конкуренции оказались готовы не все.
Да кто сомневался ,Лучшая защита- нападение
Едросссы гореть вам в аду
Игнорирование законов РФ,А ничего,что РФ уже нет с 2018 года Кто ещё не в курсе?
Вышли бы и поговорили с народом но боюсь заплюют!
Свободу Николаю Бондаренко!
Задолбали!!! А когда сгоняют насильно школьников и студентов петь и флагами махать в честь Едра это не нарушение???? Участие несовершеннолетних….
На протяжении ряда лет депутаты в большинстве своём демонстрируют в своем законотворчестве презрение к гражданам своей страны.
Бондаренко провокатор и популист ,такие люди специально раскачивают Россию, что бы очсередной майдан ее похоронил Он считает себя борцом ,а по делу он пятая колонна ии засланный казачок в в рядах Кпрф