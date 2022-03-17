— Сейчас наша помощь особенно нужна тем людям, которые вынуждено покинули свои дома, — считает депутат Алексей Шмелев.

Депутаты Саратовской городской Думы продолжают не оставлять без внимания эвакуированных жителей территории ДНР и ЛНР.

«Единая Россия» с момента их прибытия в регион оказывает им правовую и медицинскую помощь, организует досуг и обучение детей, с которыми работают волонтеры — преподаватели психологи, во многих местах временного размещения «Молодая Гвардия» организовала детские игровые комнаты. Пункты приема гуманитарной помощи действуют во всех местных отделениях партии.

— На сегодняшний день более 270 тысяч донбассцев находятся на территории нашей страны и получают всестороннюю помощь и поддержку как от партии, так и от небезразличных граждан. Я, как и многие неравнодушные жители нашего региона, решил помочь и приобрел игрушки для самых юных эвакуированных жителей.

— В данный момент дети, выросшие под обстрелами и не знавшие мирной жизни, находятся в безопасности. Как никогда сейчас особенно важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым и защищенным! Все желающие могут внести посильный вклад и оказать помощь жителям ДНР и ЛНР, — рассказал Александр Юдин («Единая Россия»).

Депутат Алексей Шмелев («Единая Россия») также принял участие в сборе предметов первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса. Он передал в волонтерский центр средства личной гигиены. Народный избранник считает, что чужой беды не бывает, что невозможно остаться в стороне и не откликнуться на происходящее.

— Сейчас наша помощь особенно нужна тем людям, которые вынуждено покинули свои дома. Мы должны объединиться и оказать всю возможную помощь, чтобы люди чувствовали себя комфортно и имели все необходимое для повседневной жизни, — сказал Шмелев.