Обнародован девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов госдумы». Согласно новым данным, саратовские депутаты от «Единой России» повысили полезность своей работы, а депутат от КПРФ продолжает стремительно терять позиции. Исследования проводились с января по март 2020 года.

Данный рейтинг составляется на основе результатов, полученных исходя из голосования на сайте портала. Также учитывается индекс активности депутатов в госдуме, индекс медийности, индекс работы в регионе. В рейтинг не включаются председатель госдумы и лидеры думских фракций, поскольку эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими парламентариями.

Среди депутатов госдумы от нашей области самый высокий коэффициент полезности – у Николая Панкова — 33,55, он занимает 64 строчку в общем рейтинге. При этом по-прежнему входит в число самых медийных депутатов, занимая 18-е место из 50-ти. Растет оценка работы депутата экспертами с 18,5 в январе до 22 в апреле.

Другие депутаты от региона не вошли в первую сотню рейтинга, но, тем не менее, многие из них, улучшили свои позиции. Евгений Примаков поднялся на одну строчку в рейтинге, заняв 108-е место с коэффициентом полезности 28,16. Глеб Хор занял 127 место, в январе он занимал 148-е, его рейтинг полезности достиг 26,33.

Депутат Василий Максимов со 196 места поднялся на 163-е с рейтингом 24,21, а Татьяна Касаева – с 202-е места на 194 с рейтингом 23,2.

Депутат госдумы от КПРФ Ольга Алимова – единственная, кто не просто теряет позиции, а продолжает стремительно «проваливаться» в рейтинге полезности. Если в январе она занимала 269 место, то за несколько месяцев опустилась до 377-го, потеряв, таким образом, сразу 108 позиций. А ее коэффициент полезности с 21,64 упал до 18,55.