Сегодня, 14 апреля, депутаты и активисты «Единой России» приняли участие в общегородском субботнике в Энгельсе.

Весенние субботники давно уже стали доброй традицией для партии «Единая Россия», которая не может оставаться в стороне от такого общественно полезного и нужного начинания.

В рамках проекта «Чистая страна» в городском парке «Покровский» прошёл городской субботник, на котором присутствовали представители партии «Единая Россия», депутаты Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, депутаты Городского совета депутатов, кураторы партийных проектов, участники предварительного голосования и все желающие города Энгельса.



— Очень важно, чтобы общественные места изначально всегда оставались в чистом виде, чтобы они содержались в полном порядке и радовали глаз окружающих. Мы все помним поговорку, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, — отметил Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».