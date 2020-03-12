Саратовские депутаты встретили аплодисментами принятие предложения о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести», сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Предложение сегодня утром утвердили на внеочередном заседании городской думы. Затем его поддержали члены комитета по социальной политике облдумы и внесли этот вопрос на заседании облдумы.

В ходе обсуждения проекта решения не обошлось без споров, хотя председатель областного парламента Александр Романов просил не переводит вопрос в политическую плоскость.

Депутаты от «красной» фракции Александр Анидалов и Владимир Есипов попытались вывести своих коллег из фракции «Единая Россия» на обсуждение законопроекта о детях войны, затем — стали спрашивать, сколько предприятий, успешно работавших во время ВОВ, сейчас закрылось. Но все эти проблемы отказались поддерживать депутаты от трех партий сразу — ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

В результате проект решения был принят единогласно всеми, включая и коммунистов. Депутаты встретили результаты голосования аплодисментами.

Теперь проект решения будет направлен на подписание Президенту России Владимиру Путину.