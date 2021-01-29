Депутаты Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев и Юлия Литневская посетили жительницу Заводского района, многодетную мать Жанну Иванову. При поддержке благотворительного фонда «Столица Милосердия» парламентарии поздравили горожанку с днем рождения и вручили подарки ей и членам ее семьи.

Женщина воспитывает 11 детей. Она признается, что всегда хотела большую семью.

— Поддержка многодетных семей – одно из приоритетных направлений работы «Единой России». В России многое делается, чтобы помочь этой категории семей: государство выделяет земельные участки, работает система материнского капитала, многодетные получают машины и выплаты, — напомнил Воробьев.