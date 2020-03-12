На начавшемся внеочередном заседании Саратовской областной думы депутат от партии ЛДПР Станислав Денисенко потребовал включит в повестку дня вопрос выдвижения сенатора от региона на место ушедшей на работу в Правительство РФ Людмилы Боковой, сообщает корреспондент «НС».

Всего в повестке дня два вопроса — присвоение Саратову почетного звания РФ «Город трудовой доблести» и о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Станислав Денисенко потребовал включить третий вопрос — выдвижение сенатора от Саратовской области. Председатель думы Александр Романов напомнил, что на внеочередном заседании по регламенту нельзя внести не утвержденные ранее вопросы и отказал либерал-демократу из-за отсутствия правовых оснований.

Место в сенатора от Саратовской области в Совете Федерации освободилось после того, как Людмила Бокова 28 января перешла на работу заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На следующий день, 29 января, региональный совет партии «Единой России» выдвинул вместо нее Алексея Антонова. Денисенко выдвинут от фракции ЛДПР облдумы, коммунисты выдвинули Николая Бондаренко.

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