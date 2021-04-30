Информация, которую озвучивал на встрече с депутатами «Единой России» Валерий Радаев, говорит о высокой степени подготовки документа.

Отчет губернатора Валерия Радаева о результатах деятельности правительства Саратовской области за 2020 год, который он огласит сегодня, 30 апреля, на заседании регионального парламента, будет взвешенным и конструктивным. В этом не сомневается депутат облдумы Андрей Корнеев, подчеркнувший, что на встрече с членами фракции «Единой России» глава региона тезисно представил чёткий доклад, отражающий все социально-экономические моменты и реалии минувшего года.

— После встречи с Валерием Радаевым у депутатов нашей фракции практически не осталось вопросов к его отчёту о работе правительства области. Мы детально обсудили основные моменты, вопросы и проблемы, волнующие жителей региона. Хочу подчеркнуть, что наш губернатор старается максимально погрузиться в любую тему, в любой вопрос, касающийся нашего региона. И предпочитает работать на перспективу, на развитие нашей области, – сказал Корнеев.

Руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Алексей Антонов обратил внимание на взаимодействие правительства области и депутатов при решении важных для людей задач

При эффективном взаимодействии правительства и депутатского корпуса в прошлом году, несмотря на сложные экономические условия, в регионе удалось обеспечить поддержку наименее защищенных категорий граждан, а также оказать необходимую помощь бизнесу, пострадавшему в период пандемии, вместе с тем привлекая новых инвесторов. Об этом, комментируя отчёт губернатора Валерия Радаева о результатах деятельности правительства Саратовской области за 2020 год, сказал первый зампред регионального парламента, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» Алексей Антонов.

— Принятие четырех пакетов антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволило создать благоприятные условия осуществления гражданами предпринимательской деятельности, и что важно – сохранить значительное количество рабочих мест. Данные меры поддержки появились именно благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной ветвей власти, – сказал он.

Депутат добавил, что, несмотря на экономически непростое время, правительству региона удалось увеличить инвестиционный портфель, развить ранее достигнутые договоренности с крупными промышленными предприятиями, заключить новые соглашения.

— Это позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговую базу региона. Развитие внешнеэкономической деятельности, совместные бизнес-миссии позволяют находить новые рынки для экспорта нашей продукции и привлекают новых инвесторов, – подчеркнул первый зампред облдумы.

Антонов обратил внимание на то, что на протяжении всего прошлого года своевременно и оперативно вносились поправки в областной бюджет. При этом, по его словам, безусловным приоритетом всех вносимых изменений являлось обеспечение финансирования первоочередных социально значимых расходных обязательств Саратовской области, а также реализация задач, определенных Указами президента.

— Безусловно, в первоочередном порядке необходимо сосредоточиться на решении задач, связанных с реализацией на территории области национальных проектов, продолжать ориентировать бюджет в сторону социальных расходов, позволяющих повышать уровень жизни наших граждан, – сказал парламентарий.

Также он не оставил без внимания попытки представителей оппозиционных партий, в частности, КПРФ наводить смуту и демонстрировать жизнь в регионе в чёрных тонах.

— Мы все знаем, с чем это связано – с их неумением конструктивно работать для решения проблем людей, с желанием только пиариться, при этом всегда разрушая, но никогда не созидая, – отметил Антонов, призвав всех сплотиться для решения тех задач, которые сегодня волнуют жителей области.