Депутаты Саратовской областной думы партии «Единая Россия» Андрей Воробьев и Сергей Гладков посетили Балашовский район. Парламентарии оказали помощь местным жителям.

Народные избранники передали продуктовые наборы местным пенсионерам. Напомним, из-за пандемии коронавируса пожилых граждан просят по возможности ограничить походы в магазины и людные места.

— Считаю, что в первую очередь нужно поддерживать тех, кто больше всех в этом нуждается – пенсионеров, инвалидов, детей. В этом году это особенно актуально, поскольку пожилые и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, — прокомментировал Воробьев и заверил, что поддержка нуждающихся будет продолжена.