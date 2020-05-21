Депутаты Саратовской областной думы обсудили инициативу изменения критерия отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу. Автором идеи стала Зинаида Самсонова (фракция «Справедливая Россия»).

На заседании рабочей группы комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий под председательством Наиля Ханбекова (фракция «КПРФ») политики обсудили документ, в котором предлагается оценивать размер предприятия не по числу сотрудников, а по величине полученного дохода.

— Сейчас предприятие, на котором работают более 250 человек, приравнивается к крупному бизнесу. Но зачастую по размеру годовой выручки оно относится к малому или среднему. Речь идет о предприятиях, занятых, в первую очередь, в сельском хозяйстве, общественном питании, производстве, девелопменте. Нередко такие организации являются бюджетообразующими, – пояснила Самсонова.

Политик напомнила, что из-за этого многие предприятия не могут получить обещанную президентскую поддержку, положенную в связи с пандемией коронавируса.

Инициативу поддержал зампред Облдумы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия»). По его словам, этот законопроект своевременный, но не нужно тянуть с его принятием до начала следующего года. Он предложил исключить риск сокращения сотрудников на предприятиях путем доработки документа и выхода с инициативой.

— Критерии оценки бизнеса необходимо менять с учетом современных реалий, – подчеркнул парламентарий.