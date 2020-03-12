Члены комитета по социальной политики Саратовской облдумы одобрили предложение о присвоении Саратову звания «Города трудовой доблести» и внесли его повестку дня следующего заседания регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент «НС» с места событий.

Председатель гордумы Виктор Малетин поведал присутствующим о принятом на 63-м внеочередном заседании решении. При этом он прочитав доклад, с котором выступил перед своими коллегами полчаса до начала мероприятия в комитете.

Депутат Александр Нараевский спросил у коллег, сколько предприятий, награжденных наркомами в годы войны, не дожило до сегодняшнего момента.

— А сколько наркоматов дожило? — парировал Алексей Антонов.

После недолгого обсуждения вопрос было решено вынести на заседание думы, которое пройдет уже сегодня и станет внеочередным.