В парламентском центре Саратовской областной Думы состоялось совещание по вопросам утилизации и переработки мусора в Саратове.

Инициатором данного мероприятия стали Артём Чеботарев — депутат Саратовской городской Думы, российский боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта, член сборной России с 2008 года, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России и Юлия Литневская — депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта»Историческая память» партии «Единая Россия».

Депутаты обсудили с эко-активистами проблемные вопросы, связанные с переработкой и утилизацией мусора. Участники различных общественных движений поделились своим опытом и внесли предложения для решения этих вопросов. Волонтеры из движения «Зеленый Бык» рассказали о проводимых ими акциях по раздельному сбору вторсырья в Саратове и Энгельсе.

Обсуждались предложения по популяризации экологической культуры на территории Саратова, внедрения психологии осознанного потребления, раздельного сбора мусора для вторичной переработки.

Участие в дискуссии приняли выпускники школы экологистов «Зелёный Драйвер», которые поделились опытом экопросвещения среди школьников и молодёжи.

Юлия Литневская по итогам совещания поблагодарила всех присутствующих и выразила надежду, что «это совещание станет началом работы, важной для будущего нашего города и экологии в целом».