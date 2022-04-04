Администрация Балаковского района намерена произвести многоэтажную застройку в двух зеленых зонах города.

Инициативу мэрии поддержали местные депутаты.

Начальник отдела архитектуры администрации БМР Ирина Кондрашова сообщила депутатам городского совета о внесении изменений в генеральный план Балакова, которые, со слов чиновницы, были поддержаны балаковцами во время публичных слушаний 10 марта.

Депутаты в своём большинстве инициативу мэрии поддержали, отметив на возражения оппозиции, что рядом с зелеными зонами, отдаваемыми под застройку, уже есть парки и скверы.

Речь идет об участке в поселке «Радужный», который де-факто как зеленая зона никогда не использовался, и о пустыре у Ледового дворца, который, как отметила чиновница, захламлен и портит вид города.