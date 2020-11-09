На сегодняшнем комитете по социальной политике в Саратовской областной думе обсудили наличие лекарств в аптеках и больницах.

Представительница минздрава Ирина Толстых отметила, что препараты третьего и четвертого поколения в больницах есть. Лекарства для лечения коронавируса дома формируют в специальные группы, в зависимости от тяжести заболевания, их доставляют пациентам.

Депутат Иван Дзюбан отметил, что ему работники аптек рассказали о привозе медикаментов дважды в неделю В Алгае нет антибиотиков в ампулах, в половине аптек Федоровского района лекарств вообще нет, в 12 аптеках Пугачевского района отсутствуют антибиотики. Он спросил, как доставляют медикаменты туда, где нет аптек. Ирина Толстых ответила, что туда их привезут бесплатно.

Руководитель Росздравнадзора Дмитрий Цимбал отметил, что необходимо создавать сеть государственных аптек. Сейчас поставки в первую очередь идет в больницы, а потом частникам.

Народные избранники включили в список тем для проработки вопрос бесплатного лечения на дому страдающих пневмонией граждан, временной отмены рецептов на ряд препаратов, наличие лекарств в аптеках, выписанных врачом, создание сети госаптек.