Председатель комитета по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Сергей Грачев обратился в прокуратуру области за разъяснениями возможностей для перерасчёта размера платы за ТКО потребителям, которые отдельно оплачивали растительные отходы.

Кроме того, парламентарий просит провести проверку деятельности регионального оператора АО «Управление отходами» относительно отказа от сбора, транспортировки и утилизации растительных отходов.

— С приходом осени для жителей городов региона усугубилась проблема роста отходов растительного происхождения. Регоператор не классифицировал их как коммунальные и, соответственно, при действующих тарифах не оказывал услуг по их вывозу,— напомнил Сергей Грачев.

В рамках работы комитета по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы неоднократно проводились совещания с привлечением прокуратуры области, профильных министерств, муниципалитетов и регоператора. По итогам данной работы было направлено обращение в госдуму РФ о квалификации отходов от зелёных насаждений и ответственности по их сбору.

В свою очередь, Государственная дума Российской Федерации разъяснила, что отходы от содержания зеленых насаждений относятся к твердым коммунальным отходам и должны утилизироваться силами региональных операторов по обращению с ТКО. Согласно документу, подготовленному Комитетом госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, отходы, образующиеся при уборке территорий городских и сельских поселений, приусадебной или придомовой территории индивидуального жилищного строительства — смет, мусор от опила деревьев, иные отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, их сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение обеспечиваются региональными операторами.

— К сожалению, мы совершенно не увидели желания регионального оператор нести ответственность за эту проблему. Мы получили разъяснения, которые должны, наконец, поставить точку в этих длительных препираниях и избавить наших граждан неудобств. В ближайшее время мы рассчитываем получить разъяснения прокуратуры области относительно бездействия регоператора, для принятия дальнейших эффективных решений, — подчеркнул Сергей Грачев.