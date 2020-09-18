На встрече председателя Саратовской областной думы Александра Романова с представителями администрации Базарно-Карабулакского района, педагогического сообщества и директорами школ обсудили зарплаты начинающих педагогов.

— Закон, принятый осенью прошлого года, предписывает довести зарплату начинающих учителей до 70% от средней зарплаты по отрасли. Исходя из этого, она должна составлять не менее 20 тысяч рублей. Средства из бюджета на реализацию этой меры поддержки выделены. Но до сих пор некоторые из них, работая на ставку – а это 18 часов в неделю – получают 14-15 тысяч, – обозначил Александр Романов и попросил рассказать о ситуации в районе.

Руководители образовательных учреждений рассказали, что за последние три года в местные школы пришли работать семь молодых специалистов. Но они получают ниже положенного уровня. Выпускница вуза, трудящаяся с февраля 2019 года, получает менее 19 тысяч рублей.

Оказалось, что в заявке на получение субвенции указали учителей, которые пришли работать после 1 сентября 2019 года, а по остальным сведения не подавались.

Александр Романов указал на недопустимость такого подхода и подчеркнул, что вопрос вынесут на обсуждение в областную Думу.

Он отметил, что необходимо повышать уровень зарплат в сфере среднего профессионального образования.