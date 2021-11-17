В Саратовской областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсудили зарплаты сотрудников СГЭТ.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко заявил о проблемах на предприятии, в том числе и с деньгами.

А Сергей Гладков парировал ему — по его мнению социальной напряженности нет, зарплаты слесарей находятся на уровне 40 тысяч рублей. Он призвал народного избранника не накалять ситуацию и отметил, что повлиять на ситуацию отрицательным образом не получится.

Александр Анидалов заявил ему о недоверии и получил ответ, что у профсоюза организации другое мнение.