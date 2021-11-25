Накануне, 24 ноября, в Саратове прошло заседание рабочей группы по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства, на котором обсуждали переданные СПГЭС электрические объекты.

Количество объектов превысило 14 тысяч. Рассматривался вопрос о 306 из них, срок инвентаризации которых уже прошел. Каждый из документов требовал длительного рассмотрения. Это не устроило депутатов, и они предложили ускорить процесс.

— Мы так можем собираться каждую среду, но по факту ничего не решать. Необходимо ускорить процесс. На данный момент мы не можем увидеть решение, разбирая еженедельно 20 объектов, документацию по которым готовит СПГЭС, – заявил Алексей Сидоров.

На данный момент из 14 тысяч объектов сверено и подписано актов только по 978.