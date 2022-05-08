О своих доходах за 2021 год отчитались депутаты. Саратовской городской думы.

Декларации опубликованы на сайте гордумы.

Самым состоятельным оказался депутат от «Справедливой России — За правду», исполнительный директор корпорации «ТДС» Максим Самсонов с 34,4 млн руб.

Следом идет директор лицея «Солярис» Елена Перепелицына от «Единой России», заработавшая 16,8 млн руб.

Почетное третье место у директора филиала «Россельхозбанка» Алексея Шмелева, также представляющего правящую партию. У него за год задекларировано 7,8 млн руб.

Председатель гордумы Дмитрий Кудинов («ЕР») указал в декларации доход в размере 2,5 млн руб.

Нулевой доход оказался только у общественницы Марины Евсюковой.