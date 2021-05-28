Депутаты и сотрудники аппарата Саратовской областной Думы проходят вакцинацию от COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии свыше половины сотрудников законодательного органа переболели новой инфекции и ОРВИ. Защитили свое здоровье свыше 20 человек, остальные планируют это сделать в ближайшее время.

Вакцинироваться народные избранники могут прямо на месте работы, там организован медпункт.

— Несмотря на постепенное снижение количества заболевших, ежедневно сводки приносят нам неутешительные цифры. Люди продолжают заражаться. К сожалению, происходят и случаи летального исхода. Ждать, что все это пройдет само, бессмысленно. Прививка – это проверенный способ профилактики, который позволит и самому не заболеть, и не стать причиной заражения своих родных, друзей, коллег. Но, конечно, решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно. Мне довелось на себе испытать тяжесть заболевания, не хотелось бы пройти через это снова. Как только позволят медицинские показатели, я тоже сделаю прививку, – прокомментировал спикер областной Думы Александр Романов.