Сегодня, 17 марта, на заседании комитета по культуре Саратовской областной думы обсуждался законопроект о передачи части архивных документов в федеральную собственность. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Председатель комитета Ольга Сынкина рассказывая о законе пояснила, что отдать документы в собственность Государственного архива РФ необходимо для устранения путаницы. Он привела в пример город Пугачев, который в разное время относился то к Самарской губернии, то к Нижне-Волжскому краю, то к Саратовской области и теперь документы, относившиеся к истории города находятся в архивах разных субъектов России.