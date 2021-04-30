Сегодня, 30 апреля, на заседании в Саратовской областной думы депутаты утвердили кандидатуру Владимира Соловьева на пост зампреда регионального правительства.

За его назначение проголосовало 27 человек, пять народных избранников кандидатуру не поддержали.

На своем посту Александр Соловьев будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, охраны памятников истории и культуры, привлечения инвестиций в строительную сферу, дорожную отрасль.

Теперь кандидатуру Соловьева должен утвердить губернатор Саратовской области Валерий Радаев.