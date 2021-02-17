Сегодня на заседании Саратовской областной думе депутаты обсудили участие депутатов от партии КПРФ в незаконных акциях протеста в Саратове в январе. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Новости Саратова».

Напомним, 31 января, депутаты-коммунисты Николай Бондаренко и Александр Анидалов влились в толпу участников акции протеста и, фактически, возглавили ее.

На этот факт обратили внимание депутаты от партии «Единая Россия» Юлия Литневская и Сергей Гладков, которые написали обращение в мандатную комиссию думы. По мнению мандатной комиссии акции в которых участвовали депутаты была на территории перед думой, где митинг не согласовывали.

Естественно, коммунисты не согласились с позицией своих коллег по региональному парламенту и пытались доказать, что закона они не нарушали. Тем не менее большинство голосов региональные парламентарии приняли постановление о нарушение коммунистами депутатской этики.

Теперь эту информацию собираются официально опубликовать в СМИ.