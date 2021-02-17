Сегодня депутаты Саратовской областной думы приняли новые меры государственной поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

В наступившем году продлевается действие пониженной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с базой «доходы» — два процента вместо шести процентов, с базой «доходы минус расходы» — 7,5 процента вместо 15 процента. Это поможет поддержать предприятия отраслей экономики, которые продолжают работать в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В их числе предприятия 12 видов деятельности: общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, санаторно-курортные услуги, культура, досуг и развлечения, физкультура и спорт. Льготные ставки устанавливаются также для региональных предприятий пассажирских и грузовых автоперевозок.

Для применения пониженной налоговой ставки среднесписочная численность сотрудников должна составлять не менее 80 процентов к 2020 году, а уровень заработной платы — не ниже 1,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных на федеральном уровне. Также совокупный доход по одному или нескольким льготируемым видам деятельности должен составить не менее 70 процентов.

— Налоговые льготы, предлагаемые законопроектом, направлены, прежде всего, на сохранение рабочих мест и достойного уровня заработной платы для работников, — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.