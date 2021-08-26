Депутаты от партии «Единая Россия» продолжают принимать активное участие в общественной приёмке школ области к новому учебному году в рамках проекта «Школа».

Депутаты областной Думы Евгений Ковалев и городской Думы Виктор Марков совместно с родительской общественностью оценили готовность к новому учебному году гимназии №4 Волжского района Саратова.

В ходе мониторинга были осмотрены учебные классы, столовая, наличие необходимых материалов и оборудования для проведения занятий, доступность для маломобильных групп. Помимо основных аспектов готовности гимназии, гостей интересовали особенности учебного процесса в нынешних условиях и с учетом требований Роспотребнадзора.

—Школьные каникулы продолжаются, но до начала нового учебного года остаются считанные дни. Подготовка школ к новому учебному году – важное и ответственное мероприятие. Важно, чтобы в течение года учебный процесс проходил в максимально удобных условиях и давал наилучшие результаты, — отметил Евгений Ковалев.